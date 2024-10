Formiche.net - Modi e Xi parlano ai Brics. E Putin incassa la convergenza momentanea

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimirha ospitato il 16º verticea Kazan nel tentativo di dimostrare al mondo che la Russia non è così isolata, accogliendo 36 leader mondiali, tra cui India, Cina, Iran e Sudafrica. Per l’India, il paese più popoloso e la più grande democrazia del mondo, il verticeha rappresentato un equilibrio tra l’Occidente e la piattaforma “non occidentale”. Il ministro degli Affari Esteri indiano, S. Jaishankar, ha spesso sottolineato che non considera iluna piattaforma anti-occidentale, come cercano di rappresentarla Cina e Russia, ma piuttosto una piattaforma non occidentale. Questo è stato il primo vertice a cui ha partecipato ilrecentemente ampliato, con la presenza di Iran, Etiopia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, oltre ai membri fondatori Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.