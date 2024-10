Mistermovie.it - Mister Movie | Il Sequel Speed 3 si farà, anche Keanu Reeves e Sandra Bullock nel cast?

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: I fan dipotrebbero non aver visto l’ultimo capitolo di questa iconica serie d’azione. Steve Asbell, dirigente dei 20th Century Studios, ha recentemente dichiarato che un terzo capitolo non è escluso, ma ci vorrà una trama che possa entusiasmare i protagonisti originali,. Dopo il successo del film originale del 1994 e il seguito meno fortunato del 1997,2: Cruise Control, l’idea di un terzo film viene discussa con cautela, perché solo una trama avvincente potrebbe motivare un nuovo capitolo. Asbell, parlando con The Hollywood Reporter, ha affermato che riportarenelsarebbe il vero valore aggiunto.