Milan, Leao e la maglia da titolare perduta: due giorni per tornare in cima ai pensieri di Fonseca (Di domenica 27 ottobre 2024) Rafael Leao rincorre la possibilità di scendere in campo dal primo minuto nell’attesissimo match contro il Napoli Abituato a giocare titolare sempre e comunque negli ultimi anni, Rafael Leao ha imparato a conoscere meglio la panchina da quando Fonseca è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri, sia per motivi comportamentali che tecnico-tattici. Il numero dieci Calcionews24.com - Milan, Leao e la maglia da titolare perduta: due giorni per tornare in cima ai pensieri di Fonseca Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Rafaelrincorre la possibilità di scendere in campo dal primo minuto nell’attesissimo match contro il Napoli Abituato a giocaresempre e comunque negli ultimi anni, Rafaelha imparato a conoscere meglio la panchina da quandoè diventato il nuovo allenatore dei rossoneri, sia per motivi comportamentali che tecnico-tattici. Il numero dieci

