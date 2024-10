Inter-news.it - Marotta chiarisce: «Inter-Juventus emozionante ma non deciderà alcun destino!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’è alla ricerca di un’altra vittoria, proprio contro laa San Siro. Nel pre-partita Giusepperilascia le proprie dichiarazioni su Dazn. EMOZIONE – È finalmente arrivata l’attesa sfida che vedràl’una contro l’altra. Prima dell’inizio del derby d’Italia Giuseppeinquadra il momento: «Per me è un’emozione superiore perché ricopro un ruolo apicale e quindi sento anche la responsabilità di questo ruolo.rappresentano sempre partite straordinarie per le aspettative che tutti ripongono in questo incontro. Oggi dev’essere uno spot positivo per il mondo del calcio e credo che sia giustamente considerato il derby d’Italia considerata la rivalità storica che c’è tra i due club».