Lanazione.it - Maltempo, il bilancio delle Misericordie Fiorentine in soccorso alle popolazioni colpite

(Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024. Setteche fanno parte del Coordinamento dell’Area Fiorentina hanno concluso una settimana di intenso lavoro nelle areedalin Toscana e Emilia Romagna. Le squadreconfraternite di Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Impruneta, Galluzzo, Firenze e Firenzuola sono state impegnate nei territori di Castelfiorentino e Bologna, lavorando senza sosta per ripristinare le zone devastate dalluvioni. In totale sono stati 24 i volontari che, alternandosi nei giorni, hanno lavorato per riportare la normalità in queste aree. Dopo un primo intervento di emergenza con l’utilizzo di idrovore per la rimozione dell’acqua in eccesso, i volontari hanno proseguito con l’impiego dei moduli acqua per le attività di ripristino e pulizia, restituendo decoro e sicurezzacomunità