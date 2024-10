Lobotka prosegue la riabilitazione: ecco cosa filtra in vista di Milan-Napoli (Di domenica 27 ottobre 2024) Il regista slovacco sta lavorando per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale Il Napoli continua a fare i conti con l’assenza di Stanislav Lobotka, elemento cardine del centrocampo azzurro. Il regista slovacco, infortunatosi durante gli impegni con la sua nazionale, sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, le sensazioni per il big match contro il Milan non sono delle migliori. Il recupero del centrocampista appare “molto complicato”, una notizia che preoccupa Calzona e lo staff tecnico azzurro. Nelle ultime due partite contro Empoli e Lecce, l’assenza di Lobotka si è fatta sentire nel gioco partenopeo. Il centrocampista, vero metronomo della squadra, è stato sostituito da Gilmour, che solo nell’ultima gara contro i pugliesi ha mostrato segnali di crescita in termini di sicurezza e personalità. Napolipiu.com - Lobotka prosegue la riabilitazione: ecco cosa filtra in vista di Milan-Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Il regista slovacco sta lavorando per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale Ilcontinua a fare i conti con l’assenza di Stanislav, elemento cardine del centrocampo azzurro. Il regista slovacco, infortunatosi durante gli impegni con la sua nazionale, sta seguendo un programma dipersonalizzato. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, le sensazioni per il big match contro ilnon sono delle migliori. Il recupero del centrocampista appare “molto complicato”, una notizia che preoccupa Calzona e lo staff tecnico azzurro. Nelle ultime due partite contro Empoli e Lecce, l’assenza disi è fatta sentire nel gioco partenopeo. Il centrocampista, vero metronomo della squadra, è stato sostituito da Gilmour, che solo nell’ultima gara contro i pugliesi ha mostrato segnali di crescita in termini di sicurezza e personalità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lobotka ancora ai box col Lecce: ecco quando potrebbe rientrare - Il centrocampista slovacco Slanislav Lobotka continua il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Stanislav Lobotka non parteciperà alla sfida della nona giornata di campio ... (informazione.it)

Lobotka corre, ma non si sa se si fermerà a San Siro - Subito dopo il suo stop, si è messa nel mirino la trasferta di Milano sponda rossonera. Lobotka è un perno imprescindibile ... (ilnapolionline.com)

Lobotka come sta? Infortunio per il regista, ecco i possibili tempi di recupero - Stop per Lobotka, out 10-15 giorni Lobotka è tornato in Italia, non potendo proseguire con la sua nazionale. Dopo essersi sottoposto agli esami strumentali, è stata evidenziata "una distrazione ... (msn.com)

Infortunio Lobotka: svelata la data del rientro, l’annuncio - Come sta Lobotka? Ci sono delle novità relative all’infortunio del centrocampista slovacco, che ha rimediato lo stop con la sua Nazionale. Ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero. Valutazioni ... (ultimecalcionapoli.it)