Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus 1-1: pareggio di Vlahovic. Parità a San Siro

(Di domenica 27 ottobre 2024)è il match valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.00, si gioca allo stadio Sandi Milano.1-1- PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE Cabal trova inspiegabilmente solo McKennie, che in area appoggia per. Il serbo batte Sommer da due metri. 20? GOL: HA PAREGGIATO! 15? GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ZIELINSKI!!!!!!! RIGORE PERFETTO DEL POLACCO CHE PORTA L’AVANTI. 13? RIGORE PER L’!!!!!!!! Danilo ha atterrato Thuram, che lo ha anticipato nettamente. Nessun dubbio!!! 12? L’pressa con efficacia costringendo laad un possesso palla sterile e poco produttivo.