Sport.quotidiano.net - L’Imolese torna alla carica. A Prato per un altro blitz

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Due settimane dopo l’ultima apparizione,è pronta are in campo. Appuntamento al Lungobisenzio contro il(ore 14.30), fresco di ritorno al successo a San Marino nel turno infrasettimanale (3-0, reti di Giusti, Remedi e Barbuti). Avrà due partite in meno sulle gambe invece la squadra di D’Amore che, oltre ad aver saltato l’ultimo impegno mercoledì col Tuttocuoio (che verrà recuperato il 6 novembre al Galli), non era nemmeno scesa in campo domenica scorsa a Lentigione, cosa che invece ilha fatto, nell’unica gara disputata regolarmente la 7° giornata, pareggiando 0-0 nel derby contro la Pistoiese. Si è presentato quindi al meglio il nuovo tecnico, Marco Mariotti, subentrato a Maurizio Ridolfi, quest’ultimo esonerato dopo aver totalizzato uno score di appena 5 punti nelle prime 6 gare.