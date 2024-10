La Luiss Roma passa nel finale sul parquet di Chieti (Di domenica 27 ottobre 2024) Gioiesce nel finale la squadra capitolina masticano amaro i biancorossi locali. Dopo un match dalle mille emozioni, Vettori e compagni devono cedere il passo ad una cinica Luiss Roma (74-75).I teatini, privi dell’acciaccato Tommasini, giocano con grande cuore e sono bravi a rispondere colpo Romatoday.it - La Luiss Roma passa nel finale sul parquet di Chieti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Gioiesce nella squadra capitolina masticano amaro i biancorossi locali. Dopo un match dalle mille emozioni, Vettori e compagni devono cedere il passo ad una cinica(74-75).I teatini, privi dell’acciaccato Tommasini, giocano con grande cuore e sono bravi a rispondere colpo

Basket - serie B | Luiss Roma-Toscana Legno Livorno 57-65 : Bonacini spacca la partita - ma quanta sofferenza per la Pielle - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYÂ Dopo due battute d'arresto contro Ravenna e in casa di Chieti, la Pielle Livorno torna al successo superando 57-65 la Luiss Roma al PalaTiziano. Una partita soffertissima per i ragazzi di Campanella ... (Livornotoday.it)

Basket - serie B | Luiss Roma-Toscana Legno Pielle Livorno in diretta. Live - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Dopo la battuta di arresto contro Ravenna e lo stop a Chieti, la Toscana Legno Pielle Livorno è di scena al PalaTiziano di Roma, tana per l'occasione della Luiss Roma (palla a due alle 18 di ... (Livornotoday.it)

Pielle, è vittoria contro la Luiss Roma nel finale. La sofferenza, poi il successo - Roma, 20 ottobre 2024 – E’ vittoria per la Pielle a Roma nell’anticipo del girone B della Serie B. Finisce 57-65. La squadra di Campanella ha la meglio contro i capitolini mettendo in campo un ultimo ... (msn.com)

Serie B - Chieti 1974, contro la Luiss una vittoria per ripartire - Dopo il ko esterno in quel di Ruvo, per i biancorossi è finalmente tempo di voltare pagina: al PalaTricalle Sandro Leombroni arriva la Luiss Roma ed è subito tempo di esami. La compagine guidata dal ... (pianetabasket.com)

