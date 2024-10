Lanazione.it - Istrice, parla il priore: "Non accetto lezioni sul mancato rispetto degli impegni presi"

(Di domenica 27 ottobre 2024) SIENA "Contravvenendo alla mia visione dei rapporti tra Consorelle, mi vedo costretto a tutela dell’immagine della mia Contrada a inviare il seguente comunicato. Premetto che sono molto dispiaciuto per le dimissioni di Carlo da Prorettore perché in questi quasi due anni nei quali abbiamo ricoperto i nostri rispettivi ruoli abbiamo collaborato in piena sintonia con il fine, nel limite delle nostre capacità, di tutelare gli interessi generali. Venendo al documento citato dall’Onorandodella Lupa, preciso che si tratta di un documento del 2012 molto articolato, con una lunga premessa, un primo elenco diche va dal numero 1 al numero 6 e un secondo cha va dalla lettera a) alla lettera h) e del quale credo si debba dare una lettura e una interpretazione d’insieme.