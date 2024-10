.com - Inter, Inzaghi: “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata”

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sappiamo tutti l’importanza della partita, cosa comporta per società, per i tifosi e noi stessi. E’ la nona di campionato, sicuramente nonma ha grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che praticamente hanno avuto lo stesso cammino in A e in Champions”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonealla vigilia del big matchlantus a San Siro. “Veniamo da cinque vittorie consecutive ma purtroppo abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà da qui alla sosta. Però i giocatori sono pronti e domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore”.non si sbilancia sulle favorite per lo: “Ci sono quattro-cinque squadre che si giocheranno lo, quest’anno il campionatopiù equilibrato.