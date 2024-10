Influenza australiana, Bassetti: "Sono solo virus stagionali". Ecco i sintomi spia (Di domenica 27 ottobre 2024) Quando la stagione autunnale arriva, si torna a parlare di Influenza. «Primi casi di Influenza in Lombardia» e non solo. «Sta arrivando quella che qualcuno chiama australiana. Ma perché australiana? solo perché in Australia hanno l'inverno prima di noi?». Non chiamiamola così, è il messaggio dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sono semplicemente «i virus stagionali». Nello specifico si parla «dell'H3N2, che non è un virus che si è visto solo in Australia. C'è sempre stato l'H3N2» nella famiglia dei patogeni invernali che in tutto il mondo Sono in azione, «tant'è vero che l'H3N2 è contenuto anche nel vaccino che c'era anche negli altri anni», evidenzia all'Adnkronos Salute. Iltempo.it - Influenza australiana, Bassetti: "Sono solo virus stagionali". Ecco i sintomi spia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Quando la stagione autunnale arriva, si torna a parlare di. «Primi casi diin Lombardia» e non. «Sta arrivando quella che qualcuno chiama. Ma perchéperché in Australia hanno l'inverno prima di noi?». Non chiamiamola così, è il messaggio dell'infettivologo Matteosemplicemente «i». Nello specifico si parla «dell'H3N2, che non è unche si è vistoin Australia. C'è sempre stato l'H3N2» nella famiglia dei patogeni invernali che in tutto il mondoin azione, «tant'è vero che l'H3N2 è contenuto anche nel vaccino che c'era anche negli altri anni», evidenzia all'Adnkronos Salute.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Influenza australiana, Bassetti: "Sono solo virus stagionali". Ecco i sintomi spia - Non chiamiamola così, è il messaggio dell’infettivologo Matteo Bassetti. Sono semplicemente ... com’è andata la stagione influenzale». E precedendoci nell’inverno, «qualcuno ha ribattezzato ... (iltempo.it)

Influenza australiana? Bassetti: «No, sono virus stagionali, ecco i sintomi spia» - Arriva l'influenza australiana? «No», risponde con tono deciso Matteo Bassetti, sono semplicemente «i virus stagionali». Ed ecco ... (msn.com)

Influenza in anticipo, primi casi in Italia: come riconoscerla e quando vaccinarsi. Bassetti: «Non chiamiamola australiana» - «Primi casi di influenza in Lombardia» e non solo. «Sta arrivando quella che qualcuno chiama australiana. Ma perché Australiana? Solo perché in Australia ... (msn.com)

Influenza, paura per la variante australiana. Bassetti: attenzione alle polmoniti. Intanto arriva un nuovo vaccino - Naso chiuso, mal di gola, disturbi a stomaco e intestino e febbre. Sono i sintomi classici dell'influenza. Niente di nuovo, ma l'attenzione degli esperti è rivolta alla ... (ilmattino.it)