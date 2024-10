Il primato in regione per i visitatori, attratti da mille appuntamenti (Di domenica 27 ottobre 2024) Pesaro 2024 vince la sfida della ’destagionalizzazione’, fa crescere il Pil ’del turismo culturale’ che arriva a quota 15% e rilancia la città e i comuni dei 50x50 verso il 2033. Gli Stati generali del Turismo 2025 di Pesaro, ospitati dai Workspaces Della Chiara, incoronano la Capitale italiana della cultura come traino per la regione. La tassa di soggiorno della sola città di Pesaro ha fatto registrare un aumento delle presenze del 30% rispetto al 2023. Sono 737.117 le presenze di quest’anno, più del doppio rispetto alle 313.829 su Ancona e superiori anche a quelle di Fermo (479.474), Macerata (146.908) e Ascoli Piceno (52.773). primato di Pesaro nelle Marche anche guardando il solo turismo estero con 215. Ilrestodelcarlino.it - Il primato in regione per i visitatori, attratti da mille appuntamenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Pesaro 2024 vince la sfida della ’destagionalizzazione’, fa crescere il Pil ’del turismo culturale’ che arriva a quota 15% e rilancia la città e i comuni dei 50x50 verso il 2033. Gli Stati generali del Turismo 2025 di Pesaro, ospitati dai Workspaces Della Chiara, incoronano la Capitale italiana della cultura come traino per la. La tassa di soggiorno della sola città di Pesaro ha fatto registrare un aumento delle presenze del 30% rispetto al 2023. Sono 737.117 le presenze di quest’anno, più del doppio rispetto alle 313.829 su Ancona e superiori anche a quelle di Fermo (479.474), Macerata (146.908) e Ascoli Piceno (52.773).di Pesaro nelle Marche anche guardando il solo turismo estero con 215.

