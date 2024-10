Il Monza all’U-Power Stadium. Nesta: "Galliani è stato paziente, col Venezia voglio conferme» (Di domenica 27 ottobre 2024) Sarà stata una settimana di lavoro facile per Alessandro Nesta e il suo Monza. Con uno schema ripetuto in loop: rinvio di Turati, spizzata di Djuric, e gli attaccanti ad attaccare gli spazi verso la porta avversaria. "Parliamone seriamente", dice l’allenatore. Lo prendiamo in parola: "Lo abbiamo fatto anche contro il Bologna, Maldini va in porta Noi proviamo davvero questa giocata". Ed è stata anche una settimana più facile perché le vittorie portano sorrisi e la classifica oggi potrebbe assumere lineamenti opposti a quelli delle ultime settimane. L’ennesimo atto di fiducia di Adriano Galliani che rasserena tutto l’ambiente, dentro e fuori, è arrivato venerdì: "Per me è un vantaggio lavorare con lui perché lo conosco da prima e abbiamo un buon rapporto. Ha avuto la pazienza di aspettarci, un’altra persona avrebbe potuto anche mandarci via. Sport.quotidiano.net - Il Monza all’U-Power Stadium. Nesta: "Galliani è stato paziente, col Venezia voglio conferme» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Sarà stata una settimana di lavoro facile per Alessandroe il suo. Con uno schema ripetuto in loop: rinvio di Turati, spizzata di Djuric, e gli attaccanti ad attaccare gli spazi verso la porta avversaria. "Parliamone seriamente", dice l’allenatore. Lo prendiamo in parola: "Lo abbiamo fatto anche contro il Bologna, Maldini va in porta Noi proviamo davvero questa giocata". Ed è stata anche una settimana più facile perché le vittorie portano sorrisi e la classifica oggi potrebbe assumere lineamenti opposti a quelli delle ultime settimane. L’ennesimo atto di fiducia di Adrianoche rasserena tutto l’ambiente, dentro e fuori, è arrivato venerdì: "Per me è un vantaggio lavorare con lui perché lo conosco da prima e abbiamo un buon rapporto. Ha avuto la pazienza di aspettarci, un’altra persona avrebbe potuto anche mandarci via.

