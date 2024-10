Il ‘disturbatore’ Paolini esce dal carcere: “Addio alla tv, il mio futuro è la politica” (Di domenica 27 ottobre 2024) E' stato per 27 anni l'incubo dei giornalisti italiani spuntando improvvisamente alle loro spalle durante le dirette tv, incursioni che ormai rimarranno solo un lontano ricordo. Gabriele Paolini è uscito oggi dal carcere di Rieti (dopo la condanna per induzione alla prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico) e annuncia di voler cambiare vita e Sbircialanotizia.it - Il ‘disturbatore’ Paolini esce dal carcere: “Addio alla tv, il mio futuro è la politica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) E' stato per 27 anni l'incubo dei giornalisti italiani spuntando improvvisamente alle loro spalle durante le dirette tv, incursioni che ormai rimarranno solo un lontano ricordo. Gabrieleè uscito oggi daldi Rieti (dopo la condanna per induzioneprostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico) e annuncia di voler cambiare vita e

