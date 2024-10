Ilrestodelcarlino.it - Il Chiesanuova pensa in grande. Mobili: "Ho l’imbarazzo della scelta"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cambia l’ora ma ilnon vuole cambiare le sue abitudini, cioè continuare a stupire. Oggi alle 14.30 al "Sandro Ultimi" va in scena il quasi derby-Montefano che un anno fa valeva la vetta dell’Eccellenza mentre ora vede i biancorossi al secondo posto con 15 punti (- 1 dalla Maceratese) e i viola ben più indietro, dodicesimi assieme al Tolentino con menometà dei punti, 7. Tanto è sereno dunque unoltretutto unico imbattuto nella categoria, tanto invece è nervoso un Montefano che ha anche operato la drastica decisione del cambio in panchina. Il nuovo mister, l’ascolano Peppino Amadio, esordirà proprio oggi e per far rialzare la squadra potrà contare anche sul centrocampista Alla appena rientrato dal prestito alla Vigor Senigallia.