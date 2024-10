Quotidiano.net - Giorgio Montefoschi. Libri, amori, angosce in una languida Roma

(Di domenica 27 ottobre 2024) Pietro ha quasi 67 anni. È uno scrittore, affermato, dinzi d’avventura. Mario, burbero e infaticabile lavoratore, è il suo editore. Pietro e Mario si conoscono da sempre. Non sono solo colleghi, sono amici. Un’amicizia profonda, cementata da anni di sodalizio letterario. Però, stavolta, c’è un problema che li divide anche se non li distanzia. E il problema è che Pietro non vuole pubblicare il suo ultimonzo. Mario non capisce perché: le pagine sono avvincenti, Pietro ci ha lavorato per due anni, ha durato fatica. Però, niente. Pietro è irremovibile. E lo è anche con Paola, giovane editor, bella e seducente. Paola prova a convincere Pietro, nulla da fare. Però, Paola entra nella vita dello scrittore che, forse, si innamora di lei. E Sabina, con cui Pietro ha una storia d’amore tranquilla e serena? Sembra (sembra) non accorgersi di nulla.