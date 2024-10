Ilgiorno.it - Gerosa, il volontario dello sport che vive le emozioni in presa diretta

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non è mai stato un ciclista da salotto. Da giovane ha gareggiato per il Pedale Monzese e per la ErcoleBomboniere. Per 9 anni, dal 1981 al 1989, è stato lo speaker ufficiale del Giro d’Italia. Ha ricoperto lo stesso incarico per tre edizioni della Sei Giorni di Milano, quando la classica gara su pista veniva disputata al Fila Forum. Come dire che per Federico, classe 1960, imprenditore di professione, loè sempre stato molto più di un semplice passatempo. Lo ha ribadito nei giorni scorsi partecipando a una versione breve (una cinquantina di chilometri) dell’Eroica , la gara che si corre sulle strade bianche in Toscana. Ma anche come dirigente non sta fermo un momento. Lo, lui, preferiscerlo in. Infatti è presidente del Pedale Monzese e, dal 2021, del Panathlon Club Monza e Brianza.