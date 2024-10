Furto in pieno giorno a Cava: rubato anche un abito da sposa (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladri ancora in azione, in pieno giorno, a Cava de’ Tirreni. Ieri mattina ignoti hanno fatto irruzione, dopo aver danneggiato una finestra, all’interno di un appartamento situato tra Via Filangieri e Santa Maria del Rovo, approfittando dell’assenza dei proprietari.La dinamicaIn pochi Salernotoday.it - Furto in pieno giorno a Cava: rubato anche un abito da sposa Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladri ancora in azione, in, ade’ Tirreni. Ieri mattina ignoti hanno fatto irruzione, dopo aver danneggiato una finestra, all’interno di un appartamento situato tra Via Filangieri e Santa Maria del Rovo, approfittando dell’assenza dei proprietari.La dinamicaIn pochi

Cava de' Tirreni, ladri in azione: portato via anche un abito da sposa - Furto in pieno giorno a Santa Maria del Rovo: i ladri portavano via gioielli, contanti, vestiti eleganti e finanche un abito da sposa. È accaduto ieri mattina in una palazzina tra ... (ilmattino.it)

Furto in pieno giorno a Cava: rubato anche un abito da sposa - Ladri ancora in azione, in pieno giorno, a Cava de’ Tirreni. Ieri mattina ignoti hanno fatto irruzione, dopo aver danneggiato una finestra, all’interno di un appartamento situato tra Via Filangieri e ... (salernotoday.it)

