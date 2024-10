Sport.quotidiano.net - Frosinone-Pisa 0-0: i ciociari, in dieci per oltre 90 minuti, fermano la capolista

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - Laviene fermata sullo 0-0 dal, dopo un cambio di allenatore e il ritiro che ha visto icompattarsi. In inferiorità numerica per tutto il match ilcosì blocca i nerazzurri. Mercoledì sera alle 20.30 all'Arena è atteso il Catanzaro, ma occhio al Sassuolo che è tornato sotto in classifica con soli due punti di distacco dalla vetta. Primo tempo Calcio d’angolo per ildopo il contropiede nel corso del primo minuto. Nel corso del 2? però Cichero interviene fallosamente su Semper e viene espulso dopo consulto al var da parte dell’arbitro Giua. Al 10? ilperò ca al tiro con Marchizza, ma l’estremo difensore nerazzurro fa sua la sfera. Al 13? Rus batte un angolo conquistato da Piccinini, ma Beruatto al volo spara alto.