Formia Futuro rifiuti zero presentato il progetto comunitario di riciclaggio Life Phoenix Weee

Formia – E' stato presentato ieri mattina nella sede della Futuro rifiuti zero "Life Phoenix Weee", l'importante progetto di sperimentazione operativa di impianti locali volti a pratiche certificate di riuso e riutilizzo di elettrodomestici, con recupero di pezzi di ricambio. Dopo la premiazione da parte del Consorzio RenOils per la raccolta degli oli alimentari esausti

