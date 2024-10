Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 27 ottobre 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 27 ottobre 2024 Torna oggi, 27 ottobre 2024, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 27 ottobre 2024 su Rai 1. ospiti e scaletta della puntata di oggi, 27 ottobre La puntata di oggi, 27 ottobre, si aprirà con il consueto confronto dedicato a Ballando con le stelle 2024 con ospiti in studio i concorrenti Alan Friedman, Tommaso Marini e Furkan Palali, accompagnati dai maestri Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli. Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 27 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 27 ottobre 2024)In: anticipazioni,della puntata di, 27Torna, 27In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,27su Rai 1.della puntata di, 27La puntata di, 27, si aprirà con il consueto confronto dedicato a Ballando con le stelleconin studio i concorrenti Alan Friedman, Tommaso Marini e Furkan Palali, accompagnati dai maestri Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli.

