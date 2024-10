Formiche.net - Come si muovono i partiti italiani sugli aiuti militari a Kyiv. L’analisi di Vignoli e Coticchia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gli sviluppi estivi nel conflitto russo-ucraino, con gli attacchi delle truppe diin suolo russo, hanno riacceso il dibattito tra i(ma anche all’interno di essi) sul supporto militare italiano all’Ucraina, prorogato fino alla fine del 2024 da un decreto-legge approvato a febbraio. La Lega, già critica delle sanzioni alla Russia in campagna elettorale, ha infatti colto l’occasione per ribadire di essere fermamente contraria a ulteriori invii di armi qualora esse vengano utilizzate per scopi offensivi, smarcandosi così dal resto della maggioranza di governo. L’incursione ucraina ha contribuito inoltre a riaffiorare alcune divisioni all’interno del Partito democratico, evidenti durante il dibattito per l’approvazione dell’ultimo pacchetto di, e ribadite dalle scelte difformi dei deputati su una risoluzione al Parlamento europeo.