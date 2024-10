Bimba di 10 mesi muore nel Napoletano, disposta autopsia (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Bimba di 10 mesi è morta per cause naturali, secondo quanto riferisce la Polizia. E’ stato comunque disposta l’autopsia per fare completa chiarezza sulle cause del decesso. In mattinata agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti nell’isolato 1 del rione Salicelle ad Afragola. Qui gli operatori del 118 avevano constatato il decesso della piccola. La salma è stata trasportata all’ospedale di Giugliano. L'articolo Bimba di 10 mesi muore nel Napoletano, disposta autopsia proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Bimba di 10 mesi muore nel Napoletano, disposta autopsia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 10è morta per cause naturali, secondo quanto riferisce la Polizia. E’ stato comunquel’per fare completa chiarezza sulle cause del decesso. In mattinata agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti nell’isolato 1 del rione Salicelle ad Afragola. Qui gli operatori del 118 avevano constatato il decesso della piccola. La salma è stata trasportata all’ospedale di Giugliano. L'articolodi 10nelproviene da Anteprima24.it.

