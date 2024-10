Ilgiorno.it - Assalto con rapina alla sala slot. Poco più di tre mesi d’indagini conducono dritti a due romeni

(Di domenica 27 ottobre 2024) GARLASCO (Pavia) Con il volto nascosto dal passamontagna, brandendo spranghe di ferro, avevanoto ladi via Foscolo a Garlasco, minacciato un dipendente settantaseienne, poi strattonato fino a farlo cadere a terra. Quindi si erano impossessati di una cassetta di metallo con 1.500 euro in contanti e si erano dileguati. L’era avvenutoprima della mezzanotte del 19 luglio. Apiù di tredi distanza i carabinieri della Stazione di Garlasco hanno identificato e denunciato a piede libero i presunti colpevoli: 22 e 26 anni, entrambi, pregiudicati e senza fissa dimora, dovranno rispondere del reato di. Entrambi si trovano già in carcere per altri fatti analoghi. Quella notte i due malviventi avevano sfondato la vetrata del locale e percosso l’anziano dipendente.