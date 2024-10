Almanacco | Domenica 27 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre è il 301° giorno del calendario gregoriano, mancano 65 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: Beato Salvatore Mollar Venturaproverbio di ottobreottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrelloaccadde oggi1904 – Inaugurazione della prima linea di Firenzetoday.it - Almanacco | Domenica 27 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)27è il 301°del calendario gregoriano, mancano 65 giorni alla fine dell’anno.del: Beato Salvatore Mollar Venturadiè bello, ma tieni pronto l'ombrello1904 – Inaugurazione della prima linea di

Il 27 ottobre è il 300° giorno del calendario gregoriano (301° negli anni bisestili). Mancano 65 giorni alla fine dell'anno. San Frumenzio: Vescovo di Axum, noto per la sua evangelizzazione in Etiopia

