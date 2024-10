Alessandro Borghese in città dopo l’alluvione: “Forza Bologna” (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Sono tanti i vip che in questi ultimi giorni stanno postando sui social messaggi di solidarietà alla nostra città dopo l’alluvione di sabato scorso. Tra questi, oltre a Gianni Morandi (che all’ombra delle Due Torri proprio in una delle zone più colpite dalla pioggia e dal fango e cioè San Lazzaro di Savena, vive) anche lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese. "Se dici pasta pensi Italia, se dici tortellini? Hanno la forma dell’ombelico di Venere! – ha scritto in un post Instagram con tanto di immagine (foto) di lui oggi in città affacciato sulla centralissima piazza Maggiore o sotto i nostri famosissimi portici –. Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Borghese in città dopo l’alluvione: “Forza Bologna” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Sono tanti i vip che in questi ultimi giorni stanno postando sui social messaggi di solidarietà alla nostradi sabato scorso. Tra questi, oltre a Gianni Morandi (che all’ombra delle Due Torri proprio in una delle zone più colpite dalla pioggia e dal fango e cioè San Lazzaro di Savena, vive) anche lo chef e conduttore televisivo. "Se dici pasta pensi Italia, se dici tortellini? Hanno la forma dell’ombelico di Venere! – ha scritto in un post Instagram con tanto di immagine (foto) di lui oggi inaffacciato sulla centralissima piazza Maggiore o sotto i nostri famosissimi portici –.

