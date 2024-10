Accoglienza d’onore a Palazzo Alvaro per il professor Andrea Riccardi, simbolo di pace e diritti umani (Di domenica 27 ottobre 2024) "Sono felice di tornare a Reggio e di trovare una città bella, viva, vivace, ariosa, luminosa. E non con quell'aria polverosa che qualche volta ho trovato. Ringrazio il sindaco Falcomatà e tutti voi per la calorosa Accoglienza" dice così Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio Reggiotoday.it - Accoglienza d’onore a Palazzo Alvaro per il professor Andrea Riccardi, simbolo di pace e diritti umani Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Sono felice di tornare a Reggio e di trovare una città bella, viva, vivace, ariosa, luminosa. E non con quell'aria polverosa che qualche volta ho trovato. Ringrazio il sindaco Falcomatà e tutti voi per la calorosa" dice così, fondatore della Comunità di Sant'Egidio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’incontro a Palazzo Chigi fra Roberta Metsola e Giorgia Meloni - Roma, 24 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Nelle immagini l’accoglienza nel cortile d’ono ... (askanews.it)

Rovigo-Viernheim, momento di accoglienza a palazzo Nodari con la delegazione della città tedesca - Tanta emozione e gioia da parte degli amici tedeschi che hanno ringraziato per l’invito e per la bella accoglienza, sottolineando l’importanza dei gemellaggi. Importanza ribadita sia dall’assessore ... (rovigo24ore.it)

Metsola da Meloni, "Né l'Italia né Malta devono essere lasciate sole a gestire i flussi migratori" - La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, sostiene la necessità di trovare soluzione condivise e rilancia il patto dell'immigrazione e dell'asilo votato lo scorso aprile a Bruxelles #EuropeNew ... (it.euronews.com)

Dal palazzo di ghiaccio alle case per lo studio. Campus, parte il progetto di accoglienza - La Fondazione ha deliberato la trasformazione dell’edificio di via Colombo in una struttura di accoglienza degli universitari. Il ministero Anna Maria Bernini ha elogiato il polo didattico: "Siete un ... (msn.com)