Zelensky presto combatteremo truppe Nord Corea in Europa

"Mosca è intenzionata a continuare la sua aggressione. Ecco perché tenta di aumentare la sua produzione di difesa aggirando le sanzioni. Ecco perché coinvolge sempre di più la Corea del Nord e, nel giro di pochi giorni, i soldati NordCoreani potrebbero scendere in campo contro l'Ucraina. L'Ucraina potrebbe presto essere costretta a combatterle in Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sono queste le condizioni che ci troviamo ad affrontare, dove la mancanza di decisioni più incisive da parte dei nostri partner a sostegno dell'Ucraina non fa che incoraggiare Putin a investire ulteriormente nel terrore", aggiunge.

