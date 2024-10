WWE: Seth Rollins fa il suo ritorno sul ring post SmackDown (Di sabato 26 ottobre 2024) Seth Rollins è stato assente dal 5 agosto, dopo l’episodio di RAW in cui Bronson Reed lo aveva messo fuori gioco con molteplici “Tsunami”. Tuttavia, è tornato a sorpresa il 30 settembre a RAW, interferendo nel match di Reed contro Braun Strowman e costandogli la vittoria. Nonostante ciò, Rollins non aveva ancora disputato un incontro ufficiale da tempo. Questo è cambiato con il suo ritorno sul ring dopo l’episodio di SmackDown di questa settimana. Dopo la conclusione dell’edizione del 25 ottobre di Friday Night SmackDown al Barclay’s Center, Seth Rollins ha disputato il suo primo match dal Premium Live Event di Money in the Bank del 6 luglio. Dominik Mysterio battuto in un dark match da Seth Rollins, il suo ritorno sul ring è un successo Seth Rollins ha affrontato Dominik Mysterio in un dark match. Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins fa il suo ritorno sul ring post SmackDown Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 26 ottobre 2024)è stato assente dal 5 agosto, dopo l’episodio di RAW in cui Bronson Reed lo aveva messo fuori gioco con molteplici “Tsunami”. Tuttavia, è tornato a sorpresa il 30 settembre a RAW, interferendo nel match di Reed contro Braun Strowman e costandogli la vittoria. Nonostante ciò,non aveva ancora disputato un incontro ufficiale da tempo. Questo è cambiato con il suosuldopo l’episodio didi questa settimana. Dopo la conclusione dell’edizione del 25 ottobre di Friday Nightal Barclay’s Center,ha disputato il suo primo match dal Premium Live Event di Money in the Bank del 6 luglio. Dominik Mysterio battuto in un dark match da, il suosulè un successoha affrontato Dominik Mysterio in un dark match.

