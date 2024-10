Viaggio nel magico mondo di 'Manigolde', che ha portato la moda anche in carcere (Di sabato 26 ottobre 2024) "Ogni giorno ci impegniamo per realizzare un mondo più giusto": questo slogan accoglie chi arriva nella sede dell'Associazione Mani Tese, un grande capannone avvolto dalla nebbia della campagna finalese. Dentro questi ampi spazi avviene non una, ma diverse magie: dal laboratorio di sartoria Modenatoday.it - Viaggio nel magico mondo di 'Manigolde', che ha portato la moda anche in carcere Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Ogni giorno ci impegniamo per realizzare unpiù giusto": questo slogan accoglie chi arriva nella sede dell'Associazione Mani Tese, un grande capannone avvolto dalla nebbia della campagna finalese. Dentro questi ampi spazi avviene non una, ma diverse magie: dal laboratorio di sartoria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viaggio nell’aromatico mondo del caffè tra storia e futuro - Life&People.it | I tipi di caffè sono sempre più elaborati e variegati, confermando la celebre miscela fumante una delle bevande più amate e consumate al mondo, protagonista di una storia lunga e affascinante che attraversa secoli e continenti. ... (Lifeandpeople.it)

Un viaggio nel mondo di Simone Bellotti - tra folklore e misticismo - Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Simone Bellotti potrebbe parlare per ore di giradischi, ... (Linkiesta.it)

Un viaggio nel mondo di Simone Bellotti - tra folklore e misticismo - Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Simone Bellotti potrebbe parlare per ore di giradischi, ... (Linkiesta.it)

Un viaggio divertente nel mondo dell'Horror : Cervia si "traveste" per Halloween - Dal 31 ottobre al 3 novembre il centro di Cervia si trasforma per festeggiare Halloween con quattro giorni di eventi, tra musica, spettacoli e maschere paurose. Le iniziative si svolgeranno tra le principali piazze e vie della città: Piazza ... (Ravennatoday.it)