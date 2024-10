Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 13:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)DEL 26 OTTOBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; E NEL COMUNE DI BORGOROSE DA OGGI E FINO AL 28 OTTOBRE VA IN SCENA L’EVENTO GASTRONOMICO “I SAPORI DEL BORGO ANTICO”: A PARTIRE DALLE 18.00 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DEI CADUTI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral