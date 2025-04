Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2025 | orari programma streaming

Giro delle Fiandre. La corsa parte, alle 10:00, da Bruges e si conclude, dopo 269 chilometri, a Oudenaarde con arrivo stimato intorno alle 16:15. Centosettantaquattro corridori di venticinque squadre si daranno battaglia per succedere nell'albo d'oro a Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck, vincitore dello scorso anno e di due delle ultime tre edizioni. La corsa propone i 120 chilometri iniziali in pianura prima di dare il via alla battaglia. I corridori affrontano infatti, nella seconda parte, ben sedici muri e sette settori di pavé.

