Turismo la bella stagione | Non solo mordi e fuggi

"Le premesse per laturistica sono molto buone e addirittura sembra ci sia un trend in crescita sull’aumento della permanenza media. Sarebbe una bellissima notizia contro il-e-che attanaglia Pisa da anni". È ottimista Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Confcommercio, per ladelappena decollata dopo aver analizzato dati alla mano l’andamento dei flussi e le capienze delle strutture ricettive della provincia. Presidente, ci aspetta unadi nome e di fatto? "Direi di sì. Tranne il Litorale che è un po’ indietro sulla Pasqua, gli alberghi di tutta la provincia di Pisa hanno attualmente una capienza media sull’85%. E le prospettive sullasono ancora più promettenti, le strutture da aprile a ottobre oscillano tra l’80% e il 95%".