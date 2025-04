Lanazione.it - Alluvione in Toscana: atteso stato di emergenza dal Consiglio dei ministri

Si accende una speranza dopo gli appelli lanciati a più riprese in questi giorni. I territori colpiti dall’di metà marzo chiedono a gran voce gli aiuti del governo e novità, in questo senso, potrebbero arrivare dal prossimodei. "Le ricognizioni dei tecnici della Protezione civile sono ancora in corso. Ho avuto diverse interlocuzioni con il capo dipartimento Fabio Ciciliano: mi ha chiamato per rassicurarmi che, probabilmente, nel prossimodeisarà dichiarato lodinazionale", ha detto ieri l’assessora regionale all’Ambiente della, Monia Monni. Parole che fanno ben sperare per finanziare i fondi necessari a intervenire sulle frane e le strade gravemente danneggiate dal maltempo. "Si tratta di un primo passo necessario a garantire anche un sistema derogatorio così da poter agire con più rapidità e avere una prima dotazione di risorse per coprire le tantissime somme urgenze che si sono presentate", ha spiegato nel dettaglio l’assessora Monni (nella foto).