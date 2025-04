Lanazione.it - Polemica a Castiglion Fiorentino: il campo da calcio non soddisfa le aspettative

Nuovo botta e risposta tra la minoranza e l’amministrazione a. Questa volta oggetto del contendere è ildadello stadio Faralli che da poche settimane è tornato in funzione dopo un restyling del terreno di gioco. Secondo il gruppo di minoranza Rinascimentoi capitanato da Paolo Brandi i lavori non avrebbero fatto ottenere allesperate. "Dopo mesi di lavori e 500 mila euro spesi, il nuovosintetico è più piccolo del precedente", scrive Brandi. "Da 105x65 metri a 100x60. Una riduzione apparentemente minima, ma con conseguenze importanti, come è stato confermato in Consiglio Comunale: in Serie D servirà una deroga, mentre in Serie C non sarà omologabile. Inoltre, come dichiarato dal Sindaco, le squadre professionistiche preferiranno altre strutture per gli allenamenti.