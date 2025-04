Un laboratorio vivente | a Legnano il Progetto Mameli su ambiente e stili di vita cerca seimila volontari

Legnano (Milano), 4 aprile 2025 – La prima fase ha coinvolto 200 volontari Avis: ora, con la seconda fase del Progetto, l'obiettivo è coinvolgere 6mila cittadini in due anni, che aderendo su base volontaria potranno contribuire ad ampliare le conoscenze su benessere e salute. È Il "Progetto Mameli", che si propone di comprendere come ambiente e stili di vita influenzino la salute attraverso meccanismi epigenetici (le modificazioni dell'espressione dei geni che non comportano cambiamenti nella sequenza del Dna), focalizzandosi sull'esposoma. La Statale in campo Uno studio che ha sul ponte di comando Valentina Bollati professore ordinario del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'Università degli Studi di Milano e che ha al centro Legnano, città natale della professoressa e scelto come "laboratorio vivente" per questo studio.

