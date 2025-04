Starna italica un successo Nati i primi mille esemplari all’interno delle bandite

Starna italica (Perdix italica) è specie dichiarata estinta in natura e oggetto di un ambizioso piano di reintroduzione sul territorio nazionale. In questo ambizioso progetto a favore di questa specie un ruolo fondamentale lo sta svolgendo Il Centro pubblico di produzione selvaggina (Cpps) Casolino (istituito ne 1996), parte del Complesso agricolo forestale regionale bandite di Scarlino. Nell'ambito del progetto europeo "Life perdix" il centro ha visto nascere quest'anno i primi 1.000 esemplari di Starna. "Questi risultati sono il segno tangibile di un lavoro di squadra efficace e orientato al futuro: ringraziamo il personale che si occupa del Centro di produzione selvaggina – dichiarano il sindaco di Scarlino, Francesca Travison e Silvia Travison, assessore alle bandite –. Il nostro obiettivo è continuare a tutelare e valorizzare il territorio attraverso progetti concreti e scientificamente avanzati come questo.

