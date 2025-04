Lanazione.it - Donna morta in clinica . Ci sarà anche un perito di parte. L’autopsia è prevista oggi

E’ il giorno delsul corpo di Roberta Mazzuoli, la 48enne di Abbadia San Salvatore deceduta venerdì scorso nellaprivata ’San Giuseppe’ di Arezzo, dove si era rivolta per essere sottoposta a un intervento chirurgico di routine per la decompressione orbitaria a un occhio. Intervento mai iniziato perché Roberta, madre di un ragazzo sedicenne, èpoco dopo l’anestesia generale. Una tragedia senza un perché. Questo il motivo che ha spinto il compagno Lorenzo a presentare ai carabinieri della tenenza di Abbadia San Salvatore una denuncia tesa ad accertare le cause che hanno provocato il decesso e se ci sono responsabilità. Il pm Laura Taddei della procura di Arezzo ha iscritto tre medici nel registro degli indagati ipotizzando il reato di omicidio colposo. Un atto dovuto per consentire agli indagati il diritto di nominare i consulenti di