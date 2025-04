Lanazione.it - Controversia sulla capienza del Centro di Accoglienza a Pontremoli: Comune e Prefettura in disaccordo

Per lal’immobile destinato adiStraordinaria in Borgo SS. Annunziata 80-86 aè in grado di ospitare almeno 25 persone, così come già aveva ritenuto l’Asl. Il verdetto è stato ribadito, al termine del sopralluogo congiunto nell’edificio svoltosi lunedì scorso, al sindaco Jacopo Ferri dal vice prefetto vicario Andrea Leo presente assieme alla funzionaria Alice Bufano e alla proprietaria Debora D’Orsi. Ma per ilil numero stabilito dall’Asl è esorbitante rispetto alle condizioni reali dell’edificio, che verserebbe in condizioni strutturali precarie (tetto e lesioni murarie) e insiste nelle proprie convinzioni suffragate dalla documentazione catastale secondo la quale non possono essere utilizzati a fini abitativi né il piano terra né il seminterrato, stanti le loro destinazioni d’uso non residenziale.