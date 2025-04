Prosecco Veneto | Record di Vendite per Doc e Docg nel 2024

Veneto enoico. Le due denominazioni del Prosecco, la Doc e la Docg Conegliano-Valdobbiadene, chiudono bilanci Record, per un controvalore complessivo di quasi 4,2 miliardi. Per la Doc gli imbottigliamenti nel 2024 hanno registrato per la prima volta 660 milioni di bottiglie, con un incremento del 7% rispetto al 2023, per un valore stimato al consumo di 3,6 miliardi di euro. Le bollicine Veneto-friulane si confermano come un pilastro della spumantistica italiana e mondiale: il Prosecco Doc rappresenta quasi il 25% della produzione dei vini italiani a Dop. E brilla anche la nuova tipologia Prosecco Doc Rosé: nei dodici mesi sono state commercializzate circa 60 milioni di bottiglie, segnando un aumento di oltre il 20% rispetto al 2023. "Guardiamo al 2025 con fiducia e rinnovato impegno – dice Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio Prosecco DOC – consapevoli che il nostro successo dipende dal lavoro di tutti gli attori della filiera , dai produttori ai vinificatori, dagli imbottigliatori ai partner commerciali".

