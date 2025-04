Ponte al Molino Prato ha detto sì | il ritorno al doppio senso è vicino

Ponte al Molino, la riapertura per la circolazione a doppio senso si avvicina. Il Comune di Prato ha dato il via libera al ripristino del doppio senso di marcia, lungo la Strada Provinciale 8. Il servizio infrastrutture "esprime parere favorevole -si legge nella lettera inviata dal Comune agli enti interessati - al ripristino del doppio senso di marcia sul Ponte a Molino, a confine tra il Comune di Prato e il Comune di Poggio a Caiano ed alla esecuzione dei lavori che ritenete necessari per la gestione della circolazione". Soddisfazione è stata espressa dal gruppo di Fratelli d’Italia in provincia: "Una presa di posizione attesa e importante - dicono il caporguppo di Fdi in provincia Giovanni Sardi e Tommaso Cocci, capogruppo in consiglio comunale a Prato - che arriva dopo mesi di discussioni e che segna una svolta concreta per la mobilità tra Poggio e l’area sud di Prato. Lanazione.it - Ponte al Molino, Prato ha detto sì: il ritorno al doppio senso è vicino Leggi su Lanazione.it al, la riapertura per la circolazione asi avvicina. Il Comune diha dato il via libera al ripristino deldi marcia, lungo la Strada Provinciale 8. Il servizio infrastrutture "esprime parere favorevole -si legge nella lettera inviata dal Comune agli enti interessati - al ripristino deldi marcia sul, a confine tra il Comune die il Comune di Poggio a Caiano ed alla esecuzione dei lavori che ritenete necessari per la gestione della circolazione". Soddisfazione è stata espressa dal gruppo di Fratelli d’Italia in provincia: "Una presa di posizione attesa e importante - dicono il caporguppo di Fdi in provincia Giovanni Sardi e Tommaso Cocci, capogruppo in consiglio comunale a- che arriva dopo mesi di discussioni e che segna una svolta concreta per la mobilità tra Poggio e l’area sud di

