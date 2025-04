Italia-Giappone oggi in tv Mondiali curling 2025 | orario programma streaming

venerdì 4 aprile (alle ore 22.00ne) l’affronterà ilaidimaschile. Gli azzurri disputeranno l’ultimo incontro di questa rassegna iridata e cercheranno di chiudere al meglio il proprio round robin, risultato complicato e un po’ sottotono fin dall’inizio. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta è ormai sfumata e la nostra Nazionale dovrà soltanto provare a concludere la competizione con un risultato positivo.Il quartetto tricolore tornerà in scena sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada) dopo aver incrociato la Svezia del fuoriclasse Niklas Edin nella partita delle ore 17.00. A guidare l’sarà come sempre lo skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella per l’appuntamento di chiusura di questa annata agonistica che si è rivelata avara di grandi soddisfazioni.

Dove vedere la Kings World Cup Nations oggi in tv e streaming: Italia-Giappone in chiaro per tutti dalle 16:00, da Twitch a Sky e NOW.

Italia-Giappone di Kings League World Cup: data, orario e dove vederla in tv e streaming.

La diretta streaming del test match Italia-Giappone.

Dove vedere in tv Italia-Giappone di Billie Jean King Cup, l'esordio delle azzurre alle Finals 2024.

Italia-Giappone, la finale di VNL: quando e dove vederla.

Bjk, l'Italia di Paolini batte il Giappone e vola in semifinale: rivivi la diretta.