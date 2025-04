Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv Eurolega basket 2025 | orario programma streaming

Eurolega il derby italiano tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. I riflettori sono puntati sulla squadra meneghina che nutre ancora ambizioni play-in. Le V nere invece, reduci da una stagione fallimentare in Europa, sperano di ottenere la nona vittoria in 32 partite. La squadra bolognese ha appena rinnovato il contratto del suo capo allenatore, Dusko Ivanovic, sperando in un cambio di rotta già a partire da questa stagione.La Virtus, reduce dai due successi contro Reggio Emilia in campionato e Alba Berlino in Eurolega, cercherà di rendere la sfida complicata per Milano che, in Serie A, ha già rimediato una sconfitta contro i bianconeri. L’Olimpia ha, invece, l’obbligo di vincere per far rimanere aperta la speranza play-in, tenendo sotto controllo le partite delle sue dirette rivali. Oasport.it - Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Venerdì 4 aprile va in scena inil derby italiano traed. I riflettori sono puntati sulla squadra meneghina che nutre ancora ambizioni play-in. Le V nere invece, reduci da una stagione fallimentare in Europa, sperano di ottenere la nona vittoria in 32 partite. La squadra bolognese ha appena rinnovato il contratto del suo capo allenatore, Dusko Ivanovic, sperando in un cambio di rotta già a partire da questa stagione.La, reduce dai due successi contro Reggio Emilia in campionato e Alba Berlino in, cercherà di rendere la sfida complicata perche, in Serie A, ha già rimediato una sconfitta contro i bianconeri. L’ha, invece, l’obbligo di vincere per far rimanere aperta la speranza play-in, tenendo sotto controllo le partite delle sue dirette rivali.

