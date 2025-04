Alluvione e truffa | l' inganno dell' app che sfrutta la disperazione sui social

dell’Alluvione per spingere le persone a scaricare un’applicazione e poi versare dei soldi con l’illusione di guadagnare cifre in grado di risolvere ogni problema. È la nuova e agghiacciante frontiera di quello che a tutti gli effetti appare come un inganno capace, in questi giorni, di circolare all’impazzata sui social. E che sembra sfruttare la disperazione di chi ha perso tutto promettendo facili guadagni. "La nostra casa è distrutta. È passato un po’ di tempo, ma solo ora ho trovato la forza di condividere tutto questo con voi.". Parole sincere, almeno all’apparenza: il racconto toccante di una mamma che si è vista togliere tutto dalla devastazione del fango. Ma poche righe più giù balza subito agli occhi la prima stranezza: "Io, mio marito e nostra figlia vivevamo a Firenze in una casa accogliente vicino all’Arno, un lavoro stabile e una vita felice. Lanazione.it - Alluvione e truffa: l'inganno dell'app che sfrutta la disperazione sui social Leggi su Lanazione.it Fare leva sul disastroper spingere le persone a scaricare un’applicazione e poi versare dei soldi con l’illusione di guadagnare cifre in grado di risolvere ogni problema. È la nuova e agghiacciante frontiera di quello che a tutti gli effetti appare come uncapace, in questi giorni, di circolare all’impazzata sui. E che sembrare ladi chi ha perso tutto promettendo facili guadagni. "La nostra casa è distrutta. È passato un po’ di tempo, ma solo ora ho trovato la forza di condividere tutto questo con voi.". Parole sincere, almeno all’apparenza: il racconto toccante di una mamma che si è vista togliere tutto dalla devastazione del fango. Ma poche righe più giù balza subito agli occhi la prima stranezza: "Io, mio marito e nostra figlia vivevamo a Firenze in una casa accogliente vicino all’Arno, un lavoro stabile e una vita felice.

Alluvione e truffa: l'inganno dell'app che sfrutta la disperazione sui social. Torna su WhatsApp la truffa dei messaggi con prefisso +27 dal Sudafrica: come difendersi e riconoscerla.

