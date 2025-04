Le biciclette Bianchi festeggiano 140 anni di successi | Restiamo la bici più famosa nel mondo

Bianchi, sede modernissima a Treviglio in frazione Battaglie, azienda costruttrice di biciclette apprezzate ovunque grazie anche alle vittorie sportive di Fausto Coppi e Felice Gimondi: il compimento dei 140 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1885, e la coincidente entrata in attività da pochi giorni del nuovo direttore generale e ad Alberto Cavaggioni, milanese, classe 1977, alle spalle una importante carriera. La società, facente parte dal 1997 del gruppo Grimaldi Industri AB, punta alla presenza Bianchi non solo in Europa, ma anche in altri mercati, Nord America, Asia, Cina. “ Passione e ambizione” Il presidente Salvatore Grimaldi, ricordando che “non siamo ancora completamente usciti dalla crisi del settore” ( richiesta di cassa integrazione ordinaria di 13 settimane per i lavoratori della produzione, ndr), annota che “dopo una importante fase di trasformazione caratterizzata dalla creazione del nuovo stabilimento, pilastro fondamentale per il futuro della Bianchi, il nostro 140° anno di storia segna l’avvio di una nuova pagina che deve essere ricca di ambizione e passione, con l’obiettivo unico di crescere continuando a essere il marchio che rappresenta la bici nel mondo”. Ilgiorno.it - Le biciclette Bianchi festeggiano 140 anni di successi: “Restiamo la bici più famosa nel mondo” Leggi su Ilgiorno.it Treviglio (Bergamo), 4 aprile 2025 – Due le novità alla Fiv E., sede modernissima a Treviglio in frazione Battaglie, azienda costruttrice diapprezzate ovunque grazie anche alle vittorie sportive di Fausto Coppi e Felice Gimondi: il compimento dei 140dalla fondazione, avvenuta nel 1885, e la coincidente entrata in attività da pochi giorni del nuovo direttore generale e ad Alberto Cavaggioni, milanese, classe 1977, alle spalle una importante carriera. La società, facente parte dal 1997 del gruppo Grimaldi Industri AB, punta alla presenzanon solo in Europa, ma anche in altri mercati, Nord America, Asia, Cina. “ Passione e ambizione” Il presidente Salvatore Grimaldi, ricordando che “non siamo ancora completamente usciti dalla crisi del settore” ( richiesta di cassa integrazione ordinaria di 13 settimane per i lavoratori della produzione, ndr), annota che “dopo una importante fase di trasformazione caratterizzata dalla creazione del nuovo stabilimento, pilastro fondamentale per il futuro della, il nostro 140° anno di storia segna l’avvio di una nuova pagina che deve essere ricca di ambizione e passione, con l’obiettivo unico di crescere continuando a essere il marchio che rappresenta lanel”.

Le biciclette Bianchi festeggiano 140 anni di successi: “Restiamo la bici più famosa nel mondo”. Bianchi celebra 140 anni di storia, collezione esclusiva alla Milano Sanremo. Bianchi celebra 140 anni di storia, collezione esclusiva alla Milano Sanremo. BIANCHI SIGLA UN ACCORDO CON SANTINI CYCLING PER LA PRODUZIONE E VENDITA DELL’ABBIGLIAMENTO BIANCHI MILANO. Ne parlano su altre fonti

Bianchi celebra 140 anni di storia, collezione esclusiva alla Milano Sanremo - Bianchi festeggia il traguardo dei 140 anni con una collezione in edizione limitata, pensata per celebrare la propria storia e la continua innovazione nel settore delle due ruote. La “Collezione 140 A ... (msn.com)

BIANCHI FESTEGGIA 140 ANNI CON LA "COLLEZIONE ANNIVERSARIO" IN EDIZIONE LIMITATA - Nel mondo dello sport come in quello dell’industria, 140 anni sono un traguardo ricco di significato per chi, come Bianchi, costruisce il proprio futuro su un patrimonio storico ineguagliabile. A 140 ... (tuttobiciweb.it)

Bianchi celebra 140 anni con’edizione speciale. Ecco perché ancora oggi è il marchio di biciclette più iconico al mondo - Nel mondo delle due ruote, pochi nomi evocano la stessa riverenza e passione di Bianchi. Un marchio che, in 140 anni di storia, non si è mai limitato a costruire biciclette, ma ha forgiato sogni e ... (milanofinanza.it)