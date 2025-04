Lago dell’Accesa progetto per la tutela

MASSA MARITTIMA ll consiglio comunale di Massa Marittima ha approvato lo schema di convenzione con il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud per la realizzazione di un progetto sul Lago dell'Accesa. Come è noto, già da alcuni mesi all'interno della Strategia Nazionale per le Aree interne si è aperta per il Comune di Massa Marittima la possibilità di ricevere un contributo di 500mila euro, per la realizzazione di un progetto di tutela della biodiversità delle zone umide e in generale della qualità delle acque del Lago. Il progetto sarà studiato e redatto con la collaborazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, il coinvolgimento dell'Università e dei cittadini. "Il progetto avrà la durata triennale - spiega la sindaca Irene Marconi (foto) - e sarà un percorso aperto, volto a coinvolgere tutti gli stakeholders, dagli operatori turistici alle associazioni ai gruppi più o meno strutturati di frequentatori dell'area del Lago dell'Accesa.

