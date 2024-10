Traffico Roma del 26-10-2024 ore 10:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nell’ambito delle attività per il prolungamento della linea C della metropolitana sino al Colosseo sino al termine del servizio di domenica la metro C integralmente sostituita da bus navetta i dettagli sono su Romamobilita.it le altre notizie oggi e domani via dei Fori Imperiali e isola pedonale per le linee di bus 51 75 85 87 e 118 oggi si sposta anche la 117 questa notte la nmb In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità nell’ambito delle attività per il prolungamento della linea C della metropolitana sino al Colosseo sino al termine del servizio di domenica la metro C integralmente sostituita da bus navetta i dettagli sono sumobilita.it le altre notizie oggi e domani via dei Fori Imperiali e isola pedonale per le linee di bus 51 75 85 87 e 118 oggi si sposta anche la 117 questa notte la nmb In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - le 24h senz’acqua si avvicinano : date - info e cause della (lunghissima) interruzione del servizio - Facebook WhatsApp Twitter Roma si prepara a vivere un’interruzione idrica straordinaria, che interesserà principalmente Roma Nord, in particolare il XV Municipio. Le operazioni di manutenzione straordinaria pianificate da Acea Ato 2 sono alla ... (Gaeta.it)

Maltempo blocca il servizio della metro B/B1 a Roma : interventi in corso per il ripristino - Facebook WhatsApp Twitter Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito Roma, causando significativi disagi al trasporto pubblico della capitale. In particolare, il servizio della metro B/B1 ha subito un’interruzione, costringendo l’Azienda per ... (Gaeta.it)

Modifiche temporanee al servizio della linea C della metropolitana di Roma fino a dicembre 2023 - Facebook WhatsApp Twitter I lavori per l’ampliamento della linea C della metropolitana di Roma stanno proseguendo con ritmi serrati. Questi interventi, che prevedono l’apertura della nuova tratta San Giovanni-Colosseo e l’interscambio con la ... (Gaeta.it)

Start Romagna - in servizio nel riminese i primi tre bus elettrici 100%. Ora l’elettrificazione del deposito - Novità in arrivo in casa Start Romagna. L'azienda dei trasporti annuncia l'avvio dei primi passi verso l’elettrificazione della flotta dei bus. Si registra l'entrata in servizio, nella rete urbana di Rimini, dei primi autobus 100% elettrici. Si ... (Riminitoday.it)