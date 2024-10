Ticket to Paradise con Julia Roberts e George Clooney: trama, cast e quando in tv (Di sabato 26 ottobre 2024) Ticket to Paradise è la commedia romantica che vede come protagonisti due grandi attori, Julia Roberts e George Clooney. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda il film in tv. Ticket to Paradise, di cosa parla il film commedia con Julia Roberts e George Clooney: la trama L’importanza delle seconde opportunità è alla base di ‘Ticket to Paradise‘. La commedia romantica è diretta da Ol Parker, regista di ‘Mamma mia! Ci risiamo’ e sceneggiatore di ‘Marigold Hotel’. Un film che è uscito nelle sale nel 2022 e che ora andrà in onda su Canale 5 il 29 ottobre 2024, in prima serata alle ore 21.20. Ma di cosa parla? La trama racconta di due genitori separati, David (interpretato da George Clooney) e Georgia Cotton (Julia Roberts), che si ritrovano insieme per impedire le nozze dell’amata figlia, Lily (Kaitlyn Dever). Superguidatv.it - Ticket to Paradise con Julia Roberts e George Clooney: trama, cast e quando in tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 26 ottobre 2024)toè la commedia romantica che vede come protagonisti due grandi attori,. Vediamo insieme la, ilandrà in onda il film in tv.to, di cosa parla il film commedia con: laL’importanza delle seconde opportunità è alla base di ‘to‘. La commedia romantica è diretta da Ol Parker, regista di ‘Mamma mia! Ci risiamo’ e sceneggiatore di ‘Marigold Hotel’. Un film che è uscito nelle sale nel 2022 e che ora andrà in onda su Canale 5 il 29 ottobre 2024, in prima serata alle ore 21.20. Ma di cosa parla? Laracconta di due genitori separati, David (interpretato da) e Georgia Cotton (), che si ritrovano insieme per impedire le nozze dell’amata figlia, Lily (Kaitlyn Dever).

