Anteprima24.it - Spaccio di cocaina con consegna social: arrestati due pregiudicati

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno tratto in arresto un trentunenne ed un quarantunenne nolani, già noti alle forze dell’ordine, colti nella flagranza del reato di cessione di. I due si erano specializzati nellaa domicilio dellamediante applicativi.  Nella circostanza veniva sequestrato un grammo di stupefacente e la somma di 735 euro, ritenuto provento dello. I due, tenuto conto che l’arresto è avvenuto a confine tra Domicella e Palma Campania, venivano giudicati con il rito della direttissima presso il Tribunale di Napoli. Convalidato l’arresto il giudice disponeva per entrambi l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza con prescrizione a rientrare in casa nelle ore serali e notturne.